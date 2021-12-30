Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
Указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия российских народностей подписал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает ИА Regnum в Telegram.
Правительству РФ, согласно указу, необходимо в течение двух месяцев образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
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