Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России

23:09, 31 декабря 2021, ПАИ

Указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия российских народностей подписал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает ИА Regnum в Telegram.

Правительству РФ, согласно указу, необходимо в течение двух месяцев образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.