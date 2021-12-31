В Псковской области в новогоднюю ночь ожидается мокрый снег и ледяной дождь
В Псковской области в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается мокрый снег, местами ледяной дождь и усиление ветра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram и предупредил, что возможно отключение электроснабжения.
«Прошу глав муниципалитетов и все оперативные службы держать ситуацию на контроле», — написал глава региона.
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31 декабря 2021
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