В Псковской области в новогоднюю ночь ожидается мокрый снег и ледяной дождь

23:40, 31 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается мокрый снег, местами ледяной дождь и усиление ветра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram и предупредил, что возможно отключение электроснабжения.

«Прошу глав муниципалитетов и все оперативные службы держать ситуацию на контроле», — написал глава региона.