Еще 6 жителей Псковской области скончались от коронавируса

12:43, 01 января 2022, ПАИ

Еще 6 жителей Псковской области скончались от коронавируса. Всего болезнь унесла жизни 1263 пациентов псковских медучреждений, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в области подтвердились 71500 случаев заражения коронавирусом, в том числе 119 — за прошедшие сутки. Выздоровели 68 090 человек, из них 386 — за минувшие 24 часа.

На данный момент проведено 716 762 исследований, за сутки прирост составил 1005 тестов.