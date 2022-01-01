71 500 случаев коронавируса подтвердились в Псковской области

14:30, 01 января 2022, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 71 500 случаев заражения коронавирусом, в том числе 119 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 68 090 человек, из них 386 — за минувшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 1 263 пациентов псковских медучреждений,

На данный момент проведено 716 762 исследования, за сутки прирост составил 1 005 тестов.