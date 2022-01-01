Ещё 386 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

13:48, 01 января 2022, ПАИ

В Псковской области вылечились от коронавируса 68 090 человек, из них 386 — за минувшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 71 500 случаев заражения коронавирусом, в том числе 119 — за прошедшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 1 263 жителей региона.

На данный момент проведено 716 762 исследования, за сутки прирост составил 1 005 тестов.