Готовность Пскова и Великих Лук к противодействию снегопадам обсудил губернатор с главами городов

16:04, 01 января 2022, ПАИ

1 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главами администраций Пскова Борисом Елкиным и Великих Лук Андреем Беляевым готовность городов к противодействию неблагоприятным погодным условиям. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

В Псковской области идёт снег, а по южным районам области ожидаются сильные осадки, в том числе, в виде мокрого снега. Есть риски увеличения числа ДТП и отключений электроснабжения.

«Созвонился и с нашими энергетиками по вопросу готовности к устранению отключений. История прошлого года не должна повториться. Необходимые силы и средства энергетики уже подготовили», - написал губернатор.