В Новый год в Пыталовском районе совершено убийство. Предполагаемый убийца задержан

19:26, 01 января 2022, ПАИ

Подозреваемый в совершении убийства 22-летнего жителя Пыталовского района задержан следственными органами, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК по Псковской области.

В ночь на 1 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле дома в одном из населенных пунктов в Пыталовском районе тела 22-летнего местного жителя с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, к преступлению причастен другой житель Пыталовского района, с которым у потерпевшего в ходе новогоднего застолья произошёл конфликт. Желая выяснить отношения, около 2 часов ночи 1 января 2022 года потерпевший пришёл к дому подозреваемого, где получил два удара ножом в шею и спину. От полученных ранений он скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.