Режиссер «Смешариков» и «Лунтика» Галина Воропай скончалась в возрасте 49 лет

20:01, 01 января 2022, ПАИ

В Петербурге скончалась известная мультипликатор, режиссер популярных российских мультфильмов – «Лунтик», «Смешарики» , «Барбоскины» Галина Воропай, об этом сообщает кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ в своей группе в «ВКонтакте».

Галина Воропай ушла из жизни в ночь с 29 на 30 декабря в возрасте 49 лет. Причина смерти не уточняется.

«Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!», - отмечается в сообщении.

Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 в Ленинграде.

В 1990 году она окончила Ленинградское реставрационное училище с отличием. В 1996 году окончила Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. С 1995 по 2003 год занималась педагогической деятельностью.

В 2002 году окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница» под руководством Константина Бронзита, а с 2003 по 2016 год проработала на студии над различными анимационными проектами, такие как «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». В 2003 году окончила Вечерние рисовальные классы при Санкт-Петербургском академическом институте художеств имени Ильи Репина.

Являлась членом «Союза кинематографистов России» с 2012 года, с 2016 года — доцентом кафедры режиссуры по специализации «режиссура анимационного кино и компьютерной графики» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, преподавала режиссуру анимации и компьютерной графики.