Хургаду накрыло градом и снегом
В египетском курортном городе Хургада новый год начался с мощного града, сообщают РИА Новости.
Курорты Египта уже многие годы не видели града такой силы.
«В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут», - рассказал СМИ отдыхающий на курорте турист.
Фото запорошенных снегом улиц курорта заполонили соцсети. Также сообщается, что на некоторых дорогах было затруднено движение из-за растаявшего снега и образовавшихся гигантских луж.
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