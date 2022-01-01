Хургаду накрыло градом и снегом

20:40, 01 января 2022, ПАИ

В египетском курортном городе Хургада новый год начался с мощного града, сообщают РИА Новости.

Курорты Египта уже многие годы не видели града такой силы.

«В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут», - рассказал СМИ отдыхающий на курорте турист.

Фото запорошенных снегом улиц курорта заполонили соцсети. Также сообщается, что на некоторых дорогах было затруднено движение из-за растаявшего снега и образовавшихся гигантских луж.