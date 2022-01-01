Трёхкратный призёр Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких скончался в Белгороде

21:01, 01 января 2022, ПАИ

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в составе мужской сборной России по волейболу Вадим Хамутцких скончался в Белгороде, сообщает сайт волейбольного клуба «Белогорье».

Легендарного игрока, заслуженного мастера спорта Анатольевича Хамутцких не стало 31 декабря. Он умер в возрасте 52 лет. Вадим Хамутцких неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призёром Олимпийских игр.

«Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола», – говорится в сообщении.

Похоронят известного российского спортсмена 4 января в Белгороде.