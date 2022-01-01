Трёхкратный призёр Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких скончался в Белгороде
Трёхкратный призёр Олимпийских игр в составе мужской сборной России по волейболу Вадим Хамутцких скончался в Белгороде, сообщает сайт волейбольного клуба «Белогорье».
Легендарного игрока, заслуженного мастера спорта Анатольевича Хамутцких не стало 31 декабря. Он умер в возрасте 52 лет. Вадим Хамутцких неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призёром Олимпийских игр.
«Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола», – говорится в сообщении.
Похоронят известного российского спортсмена 4 января в Белгороде.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
01 января 2022
Контроль соблюдения масочного режима в псковских автобусах поручил усилить глава региона