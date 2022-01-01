Первым в 2022 году в Псковском перинатальном центре родился мальчик Миша

21:55, 01 января 2022, ПАИ

Первым в новом 2022 году в Псковском перинатальном центре родился мальчик, об этом в своем Instagram-аккаунте сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что малыша назвали Мишей. Его вес 3710 г и рост 53 см.

«Поздравляю родителей с таким настоящим новогодним чудом! Желаю радости, добра и здоровья малышу! Пусть все дети Псковской области будут здоровыми и счастливыми!», - написал Михаил Ведерников.