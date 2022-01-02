ВОЗ официально признала зависимость от игр болезнью
Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от компьютерных игр в международную классификацию болезней, говорится на сайте организации.
Болезнь внесли в классификатор как аддиктивное расстройство, зависимость. Привыкание к видеоиграм ВОЗ признали зависимостью ещё несколько лет назад, однако общепризнанной системы лечения пока нет.
По мнению специалистов, чрезмерное увлечение компьютерными играми также может грозить ухудшением зрения, искривлением позвоночника и бессонницей. У детей из-за увлечения компьютерными играми может понижаться успеваемость, возникать раздражение и агрессия.
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