ВОЗ официально признала зависимость от игр болезнью

16:37, 02 января 2022, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от компьютерных игр в международную классификацию болезней, говорится на сайте организации.

Болезнь внесли в классификатор как аддиктивное расстройство, зависимость. Привыкание к видеоиграм ВОЗ признали зависимостью ещё несколько лет назад, однако общепризнанной системы лечения пока нет.

По мнению специалистов, чрезмерное увлечение компьютерными играми также может грозить ухудшением зрения, искривлением позвоночника и бессонницей. У детей из-за увлечения компьютерными играми может понижаться успеваемость, возникать раздражение и агрессия.