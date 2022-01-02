Сокращенные на работе россияне смогут выйти на пенсию на два года раньше

11:36, 02 января 2022, ПАИ

Россияне предпенсионного возраста, уволенные с работы из-за сокращений, смогут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившем в силу 1 января.

Обязательным условием для более раннего выхода на пенсию является сокращение штата или ликвидация организации. Также необходимо успеть набрать необходимый срок страхового стажа. Для мужчин – 25 лет, для женщин — 20.

В 2022 году на пенсию смогут выйти женщины старше 56,5 лет и мужчины в возрасте от 61,5 лет. Рассчитывать на досрочную пенсию смогут россияне, чья работа признана тяжелой или опасной для жизни и здоровья. Также право досрочно выйти на пенсию есть у одного из родителей, воспитавших ребёнка-инвалида.