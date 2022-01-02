Назальная вакцина против коронавируса станет доступна для россиян через 3-4 месяца

10:07, 02 января 2022, ПАИ

Через три-четыре месяца россияне смогут получить назальную вакцину от коронавируса. Такие сроки в беседе озвучил корреспонденту ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4», – отметил Гинцбург.

По его словам, вакцина будет эффективна против нового штамма коронавируса «омикрон» так же, как и вакцина «Спутник V» в форме инъекции.