Такси въехало в дерево в Пскове
Водитель такси совершил наезд на дерево в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла в ночь на 2 января около дома № 9 на улице Индустриальной.
Водитель автомобиля «Рено-Логан» совершил наезд на дерево. В результате аварии никто не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС, медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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