Такси въехало в дерево в Пскове

09:13, 02 января 2022, ПАИ

Водитель такси совершил наезд на дерево в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла в ночь на 2 января около дома № 9 на улице Индустриальной.

Водитель автомобиля «Рено-Логан» совершил наезд на дерево. В результате аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС, медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.