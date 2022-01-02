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Происшествия

Такси въехало в дерево в Пскове

Водитель такси совершил наезд на дерево в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла в ночь на 2 января около дома № 9 на улице Индустриальной.

Водитель автомобиля «Рено-Логан» совершил наезд на дерево. В результате аварии никто не пострадал. 

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС, медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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