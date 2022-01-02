Бутылку виски помешали украсть псковичу росгвардейцы
В Пскове росгвардейцы задержали судимого мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
1 января в 16:56 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 43-летнего гражданина, похитившего из торгового зала бутылку виски. По данному факту проводится проверка.
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