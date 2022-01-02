Бутылку виски помешали украсть псковичу росгвардейцы

11:16, 02 января 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали судимого мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

1 января в 16:56 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 43-летнего гражданина, похитившего из торгового зала бутылку виски. По данному факту проводится проверка.