В России за сутки выявили 18 233 случая коронавируса

12:24, 02 января 2022, ПАИ

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В России за сутки выявлено 18 233 случая коронавируса, 8,7 % из которых не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 10 537 966 пациентов с коронавирусом. За прошедшие 24 часа от COVID-19 полностью выздоровело 26 976 человек, всего – 9 524 039 человек. За прошедшие сутки умерло от коронавируса 811 россиян, за всё время пандемии – 310 518 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаётся 1 211 841 человек.