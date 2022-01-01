Фонд Опочецкого краеведческого музея пополнился новыми экспонатами

14:20, 02 января 2022, ПАИ

Фонд Опочецкого краеведческого музея пополнился новыми экспонатами, сообщает районная газета «Красный маяк».

Местная жительница Ольга Фёдорова пополнила в музее полку вещей советской эпохи. Она подарила музею старый фотоаппарат «Смена», громкоговоритель абонентский «Сюрприз» и «Орфей 31к», автотрансформатор 1986 года.

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Как рассказала директор музея Надежда Евдокимова, фотоаппарат служил долгое время Ольге Владимировне верой и правдой. Теперь на смену «Смене» пришли новые современные фотоаппараты, а этому самое место в музейной экспозиции.