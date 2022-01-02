Вышел трейлер последнего сезона «Острых козырьков»

17:40, 02 января 2022, ПАИ

Трейлер шестого сезона сериала «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи в главной роли опубликовали на YouTube-канале BBC.

Сценаристом шестого сезона стал Стивен Найт, режиссёром – Энтони Берн, работавший над пятым сезоном. В съёмках сериала приняли участие Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Стивен Грэхэм, Аня Тейлор-Джой, Финн Коул, Софи Рандл. Исполнительница роли Полли Грей Хелен МакКрори в этом сезоне не появится: актриса скончалась от рака в апреле 2021 года.

В новом сезоне события развернутся в 1934 году, основной темой станет распространение фашизма. В центре сюжета окажется банда Шелби, взявшая под контроль Бирмингем.

Судя по описанию трейлера, сериал завершится шестым сезоном.