В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров

15:24, 02 января 2022, ПАИ

2 января в Санкт-Петербурге ввели ковид-сертификаты для посещения общепита и торговых центров. Об этом свидетельствуют поправки в постановление городского правительства № 121.

Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании, вакцинации или справка о медотводе с отрицательным ПЦР теперь обязательна при посещении заведений общепита и розничных магазинов.

При этом, нововведение не затронет предприятия общепита, которые располагаются на территории гостиниц, вокзалов и аэропортов. Также не нужны QR-коды и в продовольственных магазинах и магазинах, торгующих товарами первой необходимости.

Для посещения театров при наличии медицинского отвода отрицательный ПЦР не нужен.

