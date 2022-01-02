Рождественский концерт состоится в доме причта при храме Жен-Мироносиц в Пскове
Рождественский концерт состоится 9 января в доме причта при храме святых Жён-Мироносиц в Пскове, сообщили на официальной странице церкви.
«Дорогие братья и сестры! Рады сообщить, что через неделю состоится, пожалуй, первый за много лет приходской рождественский концерт с участием хора и духовенства нашего храма!» – говорится в сообщении.
На концерте прозвучат рождественские и богослужебные песнопения, а также известные старые мелодии.
Для тех, кому не хватит места в зрительном зале дома причта, скорее всего, будет доступна видеозапись концерта. Вход свободный.
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