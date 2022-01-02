Книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове 20-23 апреля

16:11, 02 января 2022, ПАИ

XVII Международный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове 20-23 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

В 2022 году в рамках форума состоится книжная ярмарка с участием ведущих издательств России, награждение лауреатов конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2021», встречи с писателями, выставки, презентации, мастер-классы, будет работать детская площадка. Для специалистов библиотеки традиционно пройдёт «День комплектатора».

Мероприятия пройдут на площадках Псковской областной универсальной научной библиотеки и Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина. Организаторами форума выступают комитет по культуре Псковской области и Псковская областная универсальная научная библиотека. Подробнее – на сайте библиотеки.