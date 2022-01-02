Иномарка опрокинулась в кювет в Псковском районе
Иномарка опрокинулась в кювет в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 2 января на 8-м км автодороги Псков – Гдов недалеко от деревни Солоново.
По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в машине находились два человека. Пострадавших нет.
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