Иномарка опрокинулась в кювет в Псковском районе

17:10, 02 января 2022, ПАИ

Иномарка опрокинулась в кювет в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 2 января на 8-м км автодороги Псков – Гдов недалеко от деревни Солоново.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в машине находились два человека. Пострадавших нет.