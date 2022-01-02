Тело жителя Санкт-Петербурга обнаружили на льду Чудского озера
На льду Чудского озера у деревни Доможирка Гдовского района обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
2 января утром 65-летний петербуржец отправился на рыбалку на Чудское озеро. От берега озера в районе деревни Козлов Берег он успел отойти на 3 километра. Через час рыбаки обнаружили тело мужчины.
Прибывшие медики скорой помощи зафиксировали смерть. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
31 декабря 2021
Жителю Санкт-Петербурга празднование Нового года оказалось дороже собственной горящей машины