Тело жителя Санкт-Петербурга обнаружили на льду Чудского озера

18:07, 02 января 2022, ПАИ

На льду Чудского озера у деревни Доможирка Гдовского района обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"











2 января утром 65-летний петербуржец отправился на рыбалку на Чудское озеро. От берега озера в районе деревни Козлов Берег он успел отойти на 3 километра. Через час рыбаки обнаружили тело мужчины.

Прибывшие медики скорой помощи зафиксировали смерть. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.