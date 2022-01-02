Митрополит Тихон совершил литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

19:26, 02 января 2022, ПАИ

2 января, в неделю пред Рождеством, святых отец, и день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщается в Псковской епархии в группе социальной сети «Вконтакте».

Песнопения литургии исполнили: братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор обители под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились насельники Псково-Печерского монастыря и прихожане.

Трансляция богослужения велась на YouTube-канале епархии.