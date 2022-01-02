Более 58 тысяч россиян встретили Новый год в поезде

19:49, 02 января 2022, ПАИ

Более 58,7 тысяч пассажиров встретили Новый год в 422 поездах дальнего следования. Всего 31 декабря в путешествие на поезде отправились более 180 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Пассажиры туристических поездов отметили наступление праздника в Петрозаводске, Великом Новгороде и на Розе Хутор.

Начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи, а маленьким пассажирам вручили сладкие угощения. На мультимедийном поездном портале «Попутчик» пассажиры могли посмотреть новогодние фильмы, аудиокниги, электронные книги и другой тематический контент. В вагонах-ресторанах и вагонах-бистро можно было заказать блюда из новогоднего меню.