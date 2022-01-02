В Псковской области впервые с сентября выявили менее 100 новых случаев коронавируса

22:16, 02 января 2022, ПАИ

В Псковской области выявили менее 100 новых случаев коронавируса впервые с сентября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

71 704 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 99 человек.

Выздоровело 68 292 пациентов (за сутки – 58), умер 1271 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 718 183 тестов на коронавирус (за сутки – 341).