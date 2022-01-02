Псковичей приглашают посетить парк световых фигур «Лукоморье»

22:26, 02 января 2022, ПАИ

Жителей Пскова приглашают посетить парк световых фигур «Лукоморье». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона напомнил, что парк световых фигур открылся в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. На территории парка установлены известные персонажи русских народных сказок – Леший, Кощей Бессмертный, витязь, избушка на курьих ножках и зеркальные фигуры.

Сказочную атмосферу создаёт уникальный аудиоспектакль, для которого был выбран отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Авторское прочтение с наложением оригинальных звуковых и фоновых эффектов позволит окунуться в атмосферу Лукоморья.

Около парка установлена сказочная скамейка. Посетители могут сесть на скамейку, нажать на кнопку и услышать знакомые строки великого русского поэта.

Посетить парк световых фигур можно всей семьей в любой день. Аудиоспектакль работает с 18:00 до 22:00.