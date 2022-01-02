43 млн рублей получил Псковский район на реализацию нацпроектов в 2021 году

22:41, 02 января 2022, ПАИ

Псковский район в 2021 году получил 43 млн рублей на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

26 млн по проекту «Формирование комфортной городской среды» в порядок были приведены 6 общественных территорий – в Тямше, Родине, Неёлово и возле монумента «Ледовое побоище», где благоустроили парковку, беседки, поставили камеры видеонаблюдения. Также отремонтировали три дворовых территории.

16 млн рублей были направлены на приведение в порядок дорог. Отремонтированы 0,5 км дорог Подосье – Заровенье и 0,6 км улицы Механизаторов в деревне Ершово, приведены в порядок тротуары в Завеличенской волости от базы Псковэнерго до границы города Пскова, на этом же участке нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Создано 67 мест дополнительного образования в Тямшанской гимназии. В четырёх школах района – Карамышевской, Москвинской, Родинской и Торошинской – созданы «Точки роста», закуплено необходимое оборудование: робототехника, микроскоп, ноутбуки, цифровые лаборатории.

Ещё пять школ – Моглинская, Писковская, Середкинская, Стремуткинская и Тямшанская получили ноутбуки и многофункциональное оборудование для внедрения цифровой среды.

Глава региона отметил, что муниципалитет хорошо поработал в 2021 году и добавил, что в 2022 году там будет построен ФОКОТ. Для этого уже приобретённое для Великих Лук оборудование передадут Псковскому району. Губернатор пояснил, что в Великих Луках не сумели оперативно организовать работу.