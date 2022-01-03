Биолог назвала наиболее уязвимые группы крови перед COVID-19

09:18, 03 января 2022, ПАИ

Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в беседе с Lenta.ru о том, что люди со второй и четвёртой группами крови наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела к антигену А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — объяснила специалист, уточнив, что у таких людей могут не выражаться симптомы заболевания, если COVID-19 проникнет в организм.

Кроме того, биолог отметила, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей второй и четвёртой групп крови ниже процентов на десять. По её словам, это ни на что не влияет.