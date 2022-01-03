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Общество

Волна заражений штаммом «омикрон» может спасть к 20 февраля

Волна заражения новым штаммом COVID-19 спадёт к 20 февраля. По словам профессора Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфена Сариянниса, это, вероятно, последняя мутация коронавирусной инфекции, сообщило РИА Новости.

Греческий учёный сослался на математическую модель развития очередной волны пандемии. За последние пять дней в Греции каждый день фиксируются рекорды заболевания коронавирусом — в пятницу было 40,5 тысячи случаев заражения, а преобладающим в стране стал штамм «омикрон».

До 20-22 января будет наблюдаться восходящая тенденция и средний уровень за неделю достигнет 66 тысячи случаев инфицирования. Возможны дни, когда будет 80 и 100 тысяч случаев выявления COVID-19 в день. Таким образом, расчёт среднего еженедельного уровня будет более точным методом по сравнению с ежедневным.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны «омикрона», уже завершится её спад. Среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500-4000. Тогда у нас будет уже конец «омикрона» — очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — заявил Сарияннис.

 

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