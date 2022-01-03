Три протокола за несоблюдение масочного режима составили на пассажиров псковских автобусов

12:06, 03 января 2022, ПАИ

Три протокола составили сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в очередном рейде по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте в воскресение, 2 января. Сотрудники комитета напомнили псковичам о необходимости соблюдения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Органы исполнительной власти области, структурные подразделения аппарата администрации области совместно с подразделениями полиции продолжают рейдовые мероприятия с целью контроля за соблюдением предписаний Роспотребнадзора по противодействию распространению COVID-19.

Жителям Пскова напоминают, что рейды с целью контроля за соблюдением гражданами и юридическими лицами предписаний главного санитарного врача о выполнении мер противодействия COVID-19 проводятся на ежедневной основе. Как отметили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, благодаря рейдовым мероприятиям заболеваемость в Пскове и Псковской области постепенно снижается.