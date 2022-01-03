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Общество

Псковичам напомнили о правилах ввоза животноводческой продукции в ручной клади

В период новогодних праздников Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает правила ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров.

В соответствии с решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» определён порядок осуществления ветеринарного контроля: разрешается ввоз до 5 килограммов в расчёте на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в ручной клади и багаже без ветеринарного сертификата. Продукция обязательно должна быть в заводской упаковке при условии эпизоотического благополучия страны-производителя и страны, из которой вывозится товар. 

Запрещается ввоз животноводческих товаров без заводской упаковки или со вскрытой упаковкой, то есть продукцию, купленную на рынке, можно ввозить, только если она будет в производственной упаковке с маркировкой.

Также запрещается ввоз отдельных категорий товаров из стран, где произошли вспышки опасных заболеваний и Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз продукции. О временных ограничениях можно узнать на сайте Россельхознадзора.

За 2021 год в пунктах пропуска чрез государственную границу РФ в Псковской области был запрещён ввоз 512 килограммов товаров, которые пытались вывезти сверх нормы. Больше всего пытались ввезти кормов и кормовых добавок (269 кг), молока и молочной продукции (90,4 кг) и готовой продукции в ассортименте (86 кг) из стран Прибалтики, а также Испании, Италии, Франции, Германии, Польши, Австрии, Чехии и Греции.

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