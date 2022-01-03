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Общество

Под Псковом следователи выясняют обстоятельства получения ребёнком травмы

Фото: pixabay.com

Вечером 1 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в учреждение здравоохранения 11-летнего ребёнка со взрывной травмой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Из пояснений родителей ребёнка следует, что в его руках взорвалось пиротехническое изделие в момент зажигания и выкидывания в окно. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«К сожалению, этот случай является поводом ещё раз вернуться к вопросу безопасного использования пиротехнических изделий», — прокомментировали в ведомстве. 

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