В Пскове во время пожара сгорела крыша в частном доме

13:11, 03 января 2022, ПАИ

2 января в 8:53 в Пскове на улице Полевая произошло возгорание частного дома, в результате которого огнем оказалась повреждена кровля на площади два квадратных метра. Предположительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

3 января в 2:44 в деревне Колпино Невельского района сгорел нежилой дом. В качестве предположительной причины возгорания в МЧС называют короткое замыкание электропровода на вводе.

Также в 2:52 в Острове на улице Фестивальная произошло возгорание внутри многоквартирного жилого дома на четыре семьи. Огнем повреждена кровля и в однокомнатной квартире №1 полностью выгорела изнутри комната, сгорела пристройка. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.