Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Омске девять детей отравились хлором в сауне

В Омске возбудили уголовное дело после отравления девяти детей парами хлора в сауне, сообщается на сайте СУ СК России по Омской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - сообщило ведомство.

По данным следствия, 2 января в одной из городских саун отдыхало три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Позднее дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав, всего десять пострадавших — семь детей находятся в детской городской больнице №3, двое — в больнице скорой медицинской помощи №1 и одну взрослую женщину отправили на амбулаторное лечение.

На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. В скором времени всех пострадавших выпишут из больницы.

На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей. Прокуратура Кировского округа Омска, со своей стороны, проводит проверку.

Администрация сауны комментировать ситуацию отказалась, сославшись на то, что в инциденте разберутся правоохранительные органы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

03 января 2022

4 января в Псковской области ожидается снег и гололед

03 января 2022

В декабре 2021 года ПАИ цитировали чаще остальных региональных СМИ
03 января 2022

ФОТОФАКТ: В Великих Луках установили удобный пандус на мосту

03 января 2022

В Пскове во время пожара сгорела крыша в частном доме

03 января 2022

Под Псковом следователи выясняют обстоятельства получения ребёнком травмы
03 января 2022

Топ-5 самых популярных плейлистов на YouTube-канале ПАИ в 2021 году

03 января 2022

Семь коз и один поросёнок сгорели в канун Нового года

03 января 2022

Продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...