В Омске девять детей отравились хлором в сауне

14:21, 03 января 2022, ПАИ

В Омске возбудили уголовное дело после отравления девяти детей парами хлора в сауне, сообщается на сайте СУ СК России по Омской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - сообщило ведомство.

По данным следствия, 2 января в одной из городских саун отдыхало три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Позднее дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав, всего десять пострадавших — семь детей находятся в детской городской больнице №3, двое — в больнице скорой медицинской помощи №1 и одну взрослую женщину отправили на амбулаторное лечение.

На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. В скором времени всех пострадавших выпишут из больницы.

На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей. Прокуратура Кировского округа Омска, со своей стороны, проводит проверку.

Администрация сауны комментировать ситуацию отказалась, сославшись на то, что в инциденте разберутся правоохранительные органы.