Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП
В Пскове 200 метров в сторону Гдовской трассы от улицы Ларкина, 24 произошло ДТП, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства и вылетел в кювет. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из транспортного средства. Помощь сотрудников аварийно-спасательной службы и скорой помощи не потребовалась.
От оформления ДТП водитель также отказался.
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