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Происшествия

Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП

В Пскове 200 метров в сторону Гдовской трассы от улицы Ларкина, 24 произошло ДТП, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

  • Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП
    Фото: ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства и вылетел в кювет. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из транспортного средства. Помощь сотрудников аварийно-спасательной службы и скорой помощи не потребовалась.

От оформления ДТП водитель также отказался.

 

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