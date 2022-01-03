Неравнодушные псковичи помогли водителю, попавшему в ДТП

14:32, 03 января 2022, ПАИ

В Пскове 200 метров в сторону Гдовской трассы от улицы Ларкина, 24 произошло ДТП, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства и вылетел в кювет. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из транспортного средства. Помощь сотрудников аварийно-спасательной службы и скорой помощи не потребовалась.

От оформления ДТП водитель также отказался.