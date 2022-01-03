В Москве поймали торговцев поддельных медотводов от вакцинации против COVID-19

16:22, 03 января 2022, ПАИ

Московские полицейские задержали двух женщин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медотводов от вакцинации против коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Со слов представителя, оперативники в ходе проверочной закупки возле станции метро «Октябрьское поле» купили справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, которая якобы выдана врачебной комиссией одной из столичных поликлиник. Женщина, доставившая документ, пояснила, что она работает курьером. После проверки выяснилось, что справка поддельная.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в изготовлении и сбыте фиктивных справок о наличии противопоказаний к вакцинации. Ими оказались ранее неоднократно судимая 50-летняя женщина и ее 25-летняя сообщница», - рассказала Волк.

По предварительной информации следствия, женщины предалагали свои услуги в одном из мессенджеров, получали заказы на изготовление медицинских документов и сами их заполняли, проставляя фальшивые печати и затем доставляли их курьером до получателей.

По данному факту возбуждены уголовные дела об изготовлении и сбыте поддельных документов (часть 1 статьи 327 УК РФ), фигуранткам может грозить до двух лет лишения свободы.

В ходе обыска у злоумышленниц было изъято свыше 20-ти печатей и штампов различных медицинский учреждений, десятки медицинский справок и заключений, компьютерная техника и иные предметы, доказывающие их виновность. На данный момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.