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Общество

Более 40 учреждений представят свои кружки и секции на фестивале «Территория детства» в Пскове

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства», который пройдёт в Пскове 5 сентября, поможет школьникам выбрать кружок или секцию по интересам. О мероприятии в эфире радио «7 НЕБО» (107,1 FM) рассказал заместитель главы администрации города Геннадий Иойлев.

Фото: ПАИ

«Фестиваль «Территория детства» даёт возможность школьникам выбрать увлечение по душе. Огромное количество вариантов кружков и секций будет представлено в одном месте. Участвовать в фестивале будут более 40 учреждений, в каждом из которых огромное количество направлений», – рассказал Геннадий Иойлев.

Площадку фестиваля условно разделят на три тематические части – культуру, спорт и образование. На каждой из них будут проходить мастер-классы. Благодаря этому ребёнок сможет не только узнать о различных направлениях, но и сразу попробовать свои силы в новом занятии.

«На любой из этих площадок будут мастер-классы, поэтому ребёнок на месте сможет себя попробовать в чём-то и понять, близко ли ему это», – отметил замглавы администрации.

Фестиваль будет полезен и родителям. Они смогут получить информацию об учреждениях дополнительного образования, подобрать подходящее направление, записать ребёнка на занятия и определиться с расписанием. «Родители смогут узнать всю информацию о том или ином учреждении допобразования, здесь же записать ребёнка и определиться с расписанием», – добавил Иойлев.

При этом возможности для дополнительного образования постоянно расширяются: сегодня детям уже доступен широкий выбор занятий, а новые направления появляются регулярно. «Уже сейчас в допобразовании можно подобрать занятость на любой вкус, при этом постоянно появляются и новые направления», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдёт в Пскове. Мероприятие начнётся в 12:00 сразу на двух площадках – в Финском парке и парке Строителей. Дети и родители смогут узнать о доступных в городе направлениях дополнительного образования, познакомиться с различными программами и попробовать себя в новых занятиях.

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