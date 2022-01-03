Псковичам напомнили о безопасности в бане

16:54, 03 января 2022, ПАИ

Спасатели ГУ МЧС России по Псковской области напоминают жителям Псковской области о безопасности в бане в связи с новогодними праздниками. Напомним, что с 30 декабря по 3 января сотрудники пожарной охраны ликвидировали 16 возгораний произошедших на территории области.

Самая частая причина пожаров — трещины в печи и в дымоходах, а также накопившаяся в них сажа. В связи с этим псковичам напоминают о том, что очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, необходимо не допускать перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

«Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно!

Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять топящуюся печь без присмотра.

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112»!», - сообщили на сайте ведомства.



