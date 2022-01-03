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Общество

Псковичей порадуют вторым бесплатным катком

Фото: pixabay.com

С 4 января каток на стадионе «Машиностроитель» будет бесплатным. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Такое решения принято в связи с большой нагрузкой на бесплатный каток, который залили в Финском парке рядом с Троицким мостом.

«Каток в Финском парке бьёт все рекорды! Каждый день только прокат коньков оформляют более тысячи человек! Любители катания приходят на каток даже ночью! К сожалению, лёд не выдерживает такой нагрузки, покрытие быстро приходит в негодность. Принимаем все возможные меры для поддержания катка!» — прокомментировал Елкин.

Часы работы в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00, в будни — с 16:00 до 22:00. Прокат коньков — 100 рублей. Борис Елкин гарантировал псковичам подсветку, музыку и праздничную атмосферу на катке.

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