Псковичей порадуют вторым бесплатным катком

17:39, 03 января 2022, ПАИ

С 4 января каток на стадионе «Машиностроитель» будет бесплатным. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Такое решения принято в связи с большой нагрузкой на бесплатный каток, который залили в Финском парке рядом с Троицким мостом.

«Каток в Финском парке бьёт все рекорды! Каждый день только прокат коньков оформляют более тысячи человек! Любители катания приходят на каток даже ночью! К сожалению, лёд не выдерживает такой нагрузки, покрытие быстро приходит в негодность. Принимаем все возможные меры для поддержания катка!» — прокомментировал Елкин.

Часы работы в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00, в будни — с 16:00 до 22:00. Прокат коньков — 100 рублей. Борис Елкин гарантировал псковичам подсветку, музыку и праздничную атмосферу на катке.