Псковичка участвовала в конкурсе-фестивале «МалаХиты России»

18:50, 03 января 2022, ПАИ

В конкурсе «МалаХиты России» приняла участие псковичка Галина Комиссарова. С песней «Мне хорошо» она стала лауреатом II степени в номинации «Шансон», сообщили организаторы конкурса.

Конкурс-фестиваль искусств «МалаХиты России» проводится в три тура, два из которых — в режиме онлайн. Третий тур пройдёт в культурной столице России Санкт-Петербурге 7 апреля 2022 года. Главным призом будет бесплатное участие в мероприятии, посвящённом Дню русской культуры, которое будет проходить в мае 2022 года в столице Франции Париже.