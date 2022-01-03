Митрополит Тихон совершил литургию в Псково-Печерском монастыре

19:29, 03 января 2022, ПАИ

2 января 2022 года, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, и день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает паблик митрополита.



Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Иларион (Карандеев), исполняющий обязанности наместника Псково-Печерского монастыря, с братией обители в священном сане.



Песнопения Литургии исполнили: братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор обители под управлением диакона Александра Амерханова.



За богослужением молились насельники Псково-Печерского монастыря и прихожане. На ютуб-канале епархии велась прямая трансляция богослужения.



По запричастном стихе архимандрит Филарет (Кольцов) огласил слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в Неделю святых отец.