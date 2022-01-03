В псковском зооприюте полностью закончилась вода
В псковском зооприюте «Лесопилка» полностью закончилась вода, сообщает паблик зоозащитников.
Работники приюта просят неравнодушных граждан помочь с водой для животных.
«Пожалуйста, помогите наполнить водой наши бутыли. У кого есть авто и возможность? Необходимо забрать пустые бутыли и наполнить их водой из колонке около 17-й школы», – попросили зоозащитники.
Приют «Лесопилка»: Новгородская, 7, телефон 8-911-362-31-25.
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