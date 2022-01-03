В псковском зооприюте полностью закончилась вода

20:17, 03 января 2022, ПАИ

В псковском зооприюте «Лесопилка» полностью закончилась вода, сообщает паблик зоозащитников.

Работники приюта просят неравнодушных граждан помочь с водой для животных.

«Пожалуйста, помогите наполнить водой наши бутыли. У кого есть авто и возможность? Необходимо забрать пустые бутыли и наполнить их водой из колонке около 17-й школы», – попросили зоозащитники.

Приют «Лесопилка»: Новгородская, 7, телефон 8-911-362-31-25.