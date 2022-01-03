Стали известны результаты первого игрового дня первенства Пскова по мини-футболу

20:55, 03 января 2022, ПАИ

Опубликованы результаты первого игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд участников 2011-2012 годов рождения. Об этом сообщили в футбольной школе «Стрела» города Пскова.

3 января (понедельник)

«Псков» (12-1) – «Спартак-Юниор» (12-2): 2:2.

«Стрела» (2) – «Псков» (2): 1:1.

«Псков» (2) – «Спартак-Юниор» (12-2): 4:0.

«Стрела» (2) – «Псков» (12-1): 2:0.

«Псков» (12-2) – «Стрела» (12-2): 5:1.

«Стрела» (1) – «Спартак-Юниор» (12-1): 0:3.

«Стрела» (1) – «Псков» (12-2): 2:0.

«Спартак-Юниор» (12-1) – «Стрела» (12-2): 11:0.

«Спартак-Юниор» – «Стрела» (3): 7:0.

«Псков» (1) – «Стрела» (12-1): 3:2.

«Псков» (1) –«Стрела» (3): 7:1.

«Стрела» (12-1) – «Спартак-Юниор»: 7:1.



4 января (вторник)

10:00: [❄] «Псков» (1) – «Спартак-Юниор».

10:40: [❄] «Стрела» (12-1) – «Стрела» (3).

11:20: [❄] «Псков» (2) – «Псков» (12-1).

12:00: [❄] «Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (2).

12:40: [❄] «Стрела» (1) – «Стрела» (12-2).

13:20: [❄] «Спартак-Юниор» (12-1) – «Псков» (12-2).



14:00: [❄] полуфинал 1-4.

14:40: [❄] полуфинал 1-4.

15:20: [❄] полуфинал 5-8.

16:00: [❄] полуфинал 5-8.

16:40: [❄] полуфинал 9-12.

17:20: [❄] полуфинал 9-12.



5 января (среда)

10:00: [❄] за 11-е место.

10:40: [❄] за 9-е место.

11:20: [❄] за 7-е место.

12:00: [❄] за 5-е место.

12:40: [❄] за 3-е место.

13:20: [❄] Финал.





Группа «А»:

«Псков» (1): тренер – Илья Викторович Ягодкин.

«Спартак-Юниор»: тренер – Иван Иванович Ершов.

«Стрела» (12-1): тренер – Антон Константинович Логинов.

«Стрела» (3): тренер – Игнатьев Алексей Дмитриевич.



Группа «В»:

«Псков» (2): тренер – Андрей Геннадьевич Чванов.

«Псков» (12-1): тренер – Андрей Анатольевич Дмитриев.

«Стрела» (2): тренер – Илья Николаевич Орлов.

«Спартак-Юниор» (12-2): тренер – Артём Александрович Добринский.



Группа «С»:

«Стрела» (1): тренер – Илья Николаевич Орлов.

«Псков» (12-2): тренер – Антон Игоревич Ременчик.

«Спартак-Юниор» (12-1): тренер – Артём Александрович Добринский.

«Стрела» (12-2): тренер – Антон Константинович Логинов.