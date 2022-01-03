Стали известны результаты первого игрового дня первенства Пскова по мини-футболу
Опубликованы результаты первого игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд участников 2011-2012 годов рождения. Об этом сообщили в футбольной школе «Стрела» города Пскова.
3 января (понедельник)
«Псков» (12-1) – «Спартак-Юниор» (12-2): 2:2.
«Стрела» (2) – «Псков» (2): 1:1.
«Псков» (2) – «Спартак-Юниор» (12-2): 4:0.
«Стрела» (2) – «Псков» (12-1): 2:0.
«Псков» (12-2) – «Стрела» (12-2): 5:1.
«Стрела» (1) – «Спартак-Юниор» (12-1): 0:3.
«Стрела» (1) – «Псков» (12-2): 2:0.
«Спартак-Юниор» (12-1) – «Стрела» (12-2): 11:0.
«Спартак-Юниор» – «Стрела» (3): 7:0.
«Псков» (1) – «Стрела» (12-1): 3:2.
«Псков» (1) –«Стрела» (3): 7:1.
«Стрела» (12-1) – «Спартак-Юниор»: 7:1.
4 января (вторник)
10:00: [❄] «Псков» (1) – «Спартак-Юниор».
10:40: [❄] «Стрела» (12-1) – «Стрела» (3).
11:20: [❄] «Псков» (2) – «Псков» (12-1).
12:00: [❄] «Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (2).
12:40: [❄] «Стрела» (1) – «Стрела» (12-2).
13:20: [❄] «Спартак-Юниор» (12-1) – «Псков» (12-2).
14:00: [❄] полуфинал 1-4.
14:40: [❄] полуфинал 1-4.
15:20: [❄] полуфинал 5-8.
16:00: [❄] полуфинал 5-8.
16:40: [❄] полуфинал 9-12.
17:20: [❄] полуфинал 9-12.
5 января (среда)
10:00: [❄] за 11-е место.
10:40: [❄] за 9-е место.
11:20: [❄] за 7-е место.
12:00: [❄] за 5-е место.
12:40: [❄] за 3-е место.
13:20: [❄] Финал.
Группа «А»:
«Псков» (1): тренер – Илья Викторович Ягодкин.
«Спартак-Юниор»: тренер – Иван Иванович Ершов.
«Стрела» (12-1): тренер – Антон Константинович Логинов.
«Стрела» (3): тренер – Игнатьев Алексей Дмитриевич.
Группа «В»:
«Псков» (2): тренер – Андрей Геннадьевич Чванов.
«Псков» (12-1): тренер – Андрей Анатольевич Дмитриев.
«Стрела» (2): тренер – Илья Николаевич Орлов.
«Спартак-Юниор» (12-2): тренер – Артём Александрович Добринский.
Группа «С»:
«Стрела» (1): тренер – Илья Николаевич Орлов.
«Псков» (12-2): тренер – Антон Игоревич Ременчик.
«Спартак-Юниор» (12-1): тренер – Артём Александрович Добринский.
«Стрела» (12-2): тренер – Антон Константинович Логинов.
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