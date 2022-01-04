Пенсионерам дома-интерната в Дедовичах подарили маленькие ёлки в горшках

23:34, 03 января 2022, ПАИ

В канун Нового года руководители лесного питомника «Экополис» и лесозавода «Судома» посетили «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» в Дедовичах, чтобы поздравить постояльцев с наступающими зимними праздниками, поднять настроение и вручить подарки.Об этом сообщил корреспондент газеты «Коммуна».

Мария Калиниченко и Василий Калиниченко пожелали всем крепкого здоровья и лично передали в подарок несменяемый символ Нового года и главное украшение этого праздника — живые ели из лесопитомника «Экополис».

Ели будут долго радовать своих новых хозяев хвойным ароматом и дарить праздничное настроение. Каждый может нарядить елочку на свой лад, а после праздников продолжить уход как за комнатным растением. Весной этих лесных красавиц можно высадить в открытый грунт у стен дома-интерната и сделать дворик более зеленым и уютным.