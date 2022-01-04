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Общество

В Усвяты из Невеля привезли новогоднюю сказку

Дед Мороз и Снегорочка были героями сказки. Фото Новая жизнь

В чудесную новогоднюю сказку окунулись детишки в канун Нового года. Творческий коллектив Невельского дома культуры, театральная студия «Овация» приехали в гости с театрализованной постановкой «Волшебство Деда Мороза». Об этом сообщил корреспондент газеты «Новая жизнь».

Помогли организовать это представление предприниматели Усвятского района: Сергей Васильевич Тимофеев, Олег Михайлович Шишаков, Валентина Васильевна Полозова, Виталий Иванович Козлов, Николай Владимирович Шилин, Татьяна Васильевна Шилина, Иван Михайлович Малахов и Егор Сергеевич Пчеловодов.

Огромное количество радостных эмоций, веселья и ярких впечатлений получили детишки в этот вечер, они с интересом наблюдали за сказочными героями.

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