На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 20%

00:03, 04 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией на минувшей неделе на 20 %.

У 77 человек выявили за последние сутки наличие коронавируса. 61 человек выздоровел. Пятеро скончались.

С начала пандемии в Псковской области был выявлен 71 781 случай заражения коронавирусом.