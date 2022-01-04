На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 20%
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией на минувшей неделе на 20 %.
У 77 человек выявили за последние сутки наличие коронавируса. 61 человек выздоровел. Пятеро скончались.
С начала пандемии в Псковской области был выявлен 71 781 случай заражения коронавирусом.
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