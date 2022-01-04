До 2 градусов тепла и мокрый снег ожидается в Псковской области 4 января

09:03, 04 января 2022, ПАИ

4 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление низкое.