«Мегараскраску» организовали детям полицейские в Великих Луках

14:46, 04 января 2022, ПАИ

В Великих Луках юные художники приняли участие в дистанционном коллективном творческом проекте «Мегараскраска», который организовали сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

Около сорока детей из разных учебных и дошкольных учреждений города получили по фрагменту мегараскрасок «Ёлка» и «Снеговик». Каждый из участников разукрасил часть картины по своему представлению. В результате получились эксклюзивный «Снеговик» и «Ёлка».

Работы юных художников украшают теперь стены административного здания в холле ОМВД России по городу Великие Луки. Детей наградили сладкими подарками и новогодними поздравительными открытками.